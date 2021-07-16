BORSA İSTANBUL A.Ş.( BAP ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BAP ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBAP'ta İşlem Görecek Menkul KıymetlerYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBAP'ta İşlem Görecek Menkul KıymetlerAçıklamalarT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından BIST TLREF Endeksi'ne dayalı olarak ihraç edilen ve hâlihazırda temiz fiyat üzerinden işlem görmekte olan TRT170724T14, TRT160425T33 ve TRT140126T37 ISIN kodlu devlet tahvillerinde, 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren kirli fiyat üzerinden emir iletilebilecek ve söz konusu kıymetler için Boçlanma Araçları Piyasası Prosedürü ekindeki "Menkul Kıymetlerin Tip Bilgisine Göre Ayrıştırılmış Emir Girişinde Kullanılan Fiyat, Getiri ve Formüller" tablosunda yer alan Tip 3B formülleri kullanılacaktır.BAP'ta İşlem Görecek Menkul KıymetlerISIN Kodu Grup Koduhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951529BIST