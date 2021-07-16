BORSA İSTANBUL A.Ş.( BAP ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
16.07.2021 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BAP ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler )
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BAP'ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
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Bildirim İçeriği
BAP'ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
Açıklamalar
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından BIST TLREF Endeksi'ne dayalı olarak ihraç edilen ve hâlihazırda temiz fiyat üzerinden işlem görmekte olan TRT170724T14, TRT160425T33 ve TRT140126T37 ISIN kodlu devlet tahvillerinde, 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren kirli fiyat üzerinden emir iletilebilecek ve söz konusu kıymetler için Boçlanma Araçları Piyasası Prosedürü ekindeki "Menkul Kıymetlerin Tip Bilgisine Göre Ayrıştırılmış Emir Girişinde Kullanılan Fiyat, Getiri ve Formüller" tablosunda yer alan Tip 3B formülleri kullanılacaktır.
BAP'ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
ISIN Kodu Grup Kodu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951529
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0521
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,1029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0337
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
18:05495,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -8,12
|Açılış
|: 495,95
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,80
|93.367.254
|% -0,55
|
|ZOREN
|1,87
|53.645.047
|% 3,89
|
|MRGYO
|1,10
|26.763.470
|% 0,92
|
|BOBET
|5,25
|122.197.215
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5065
|8,5123
|% -0,61
|
|Euro
|10,0812
|10,1029
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,6910
|11,7496
|% -1,04
|
|Frank
|9,2157
|9,2712
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2608
|2,2721
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-15,43
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-8,12
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|-0,23
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRTEK
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 999, 728 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KRDMD, VESTL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 86 kaybederek (% -0.65 ) 1, 203
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, YESIL, ATATP, ALCAR, SELVA, KGYO, SERVE, AVOD, EDATA, VBTYZ
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17:57
BRSAN, ATATP, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında