BORSA İSTANBUL A.Ş.( BAP ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
03.09.2021 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BAP ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler )
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Türkçe
BAP'ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021 17:39:15
Bildirim İçeriği
BAP'ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
Açıklamalar
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından BIST TLREF Endeksi'ne dayalı olarak ihraç edilen ve 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren kirli fiyat üzerinden işlem görmekte olan TRT170724T14, TRT160425T33 ve TRT140126T37 ISIN kodlu devlet tahvillerinde, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren temiz fiyat üzerinden emir iletilecek olup, söz konusu kıymetler için Boçlanma Araçları Piyasası Prosedürü ekindeki "Menkul Kıymetlerin Tip Bilgisine Göre Ayrıştırılmış Emir Girişinde Kullanılan Fiyat, Getiri ve Formüller" tablosunda yer alan Tip 10C formülleri kullanılacaktır.
BAP'ta İşlem Görecek Menkul Kıymetler
ISIN Kodu Grup Kodu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961727
BIST
18:001.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,59
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:008,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0334
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:009,8787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
18:00488,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,81
|Açılış
|: 488,37
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,82
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OYLUM
|4,40
|34.662.512
|% 10,00
|
|CASA
|129,80
|1.341.481
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.484
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.370.773
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.413.374
|% -9,99
|
|SNKRN
|26,08
|200.879
|% -6,86
|
|BURCE
|20,36
|8.957.770
|% -6,52
|
|KERVN
|0,58
|906.882
|% -6,45
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|THYAO
|12,89
|1.121.739.663
|% -0,08
|
|GARAN
|9,81
|992.617.799
|% -0,51
|
|SASA
|28,36
|563.710.833
|% 0,57
|
|EREGL
|18,14
|522.722.514
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,60
|506.533.216
|% -1,30
|
|ODAS
|1,58
|318.675.594
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|291.514.422
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,61
|295.131.753
|% -1,14
|
|GARAN
|9,81
|992.617.799
|% -0,51
|
|THYAO
|12,89
|1.121.739.663
|% -0,08
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3005
|8,3045
|% 0,37
|
|Euro
|9,8696
|9,8792
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4845
|11,5421
|% 0,61
|
|Frank
|9,0526
|9,1072
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2074
|2,2184
|% 0,33
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|22,21
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,01
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,24
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,12
|