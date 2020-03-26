BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri
26.03.2020 12:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri )
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BIST KYD Endeksleri
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Açıklamalar
BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.3. maddesine istinaden, 2020 yılı Nisan-Haziran dönemi (01/04/2020-30/06/2020) için BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endekslerinde yer alacak Eurobond'ların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre, 2020 yılı Nisan-Haziran dönemi için BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD ve BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endekslerine ekte ihraç bilgileri verilen Eurobondlar alınacak olup, Endeksler kapsamındaki değişiklikler 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832288
BIST
12:5489.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 446,53
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.932
En Düşük
88.481
12:546,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0573
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
12:547,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1028
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
12:54335,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,60
|Açılış
|: 335,36
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,38
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,60
|76.432.628
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.035.721
|% 10,00
|
|TIRE
|4,73
|4.101.528
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.342.709
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|20
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|4.694.499
|% -9,99
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|IHGZT
|3,29
|69.287
|% -7,32
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|THYAO
|9,11
|806.627.121
|% 3,88
|
|ASELS
|23,60
|382.603.625
|% 0,68
|
|GARAN
|7,64
|364.720.340
|% 1,87
|
|YKBNK
|1,90
|193.149.994
|% 1,60
|
|ECILC
|4,72
|159.717.135
|% 7,03
|
|YKBNK
|1,90
|193.149.994
|% 1,60
|
|THYAO
|9,11
|806.627.121
|% 3,88
|
|GSRAY
|1,74
|103.156.785
|% 8,75
|
|IHLGM
|0,78
|39.776.024
|% 1,30
|
|ODAS
|1,27
|61.846.394
|% 1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6725
|7,7110
|% 0,88
|
|Frank
|6,6190
|6,6589
|% 1,19
|
|Riyal
|1,7169
|1,7255
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-5,71
|
|Altın Gr.
|334
|335
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,36
|14,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,87
|26,87
|-0,52
|