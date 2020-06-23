BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBIST KYD EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.3. maddesine istinaden, 2020 yılı Temmuz-Eylül dönemi (01/07/2020-30/09/2020) için BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endekslerinde yer alacak Eurobond'ların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre, 2020 yılı Temmuz-Eylül dönemi için BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD ve BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endekslerine alınacak/çıkarılacak Eurobond bulunmamakta olup, Endeksler aynı Eurobond listeleriyle hesaplanmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852488BIST