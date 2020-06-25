BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBIST KYD EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.3. maddesine istinaden, 2020 yılı üçüncü üç aylık dönemi (01/07/2020-30/09/2020) için BIST-KYD Hisse Senedi Fon Endeksi ve BIST-KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi'ne girecek/çıkacak fonlar ile endekslerde yer alacak fonların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre BIST-KYD Hisse Senedi Fon ve BIST-KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksleri'nde ekte yer alan değişiklikler yapılacak olup, endeksler 01/07/2020 tarihinden itibaren ekte yer alan fon listeleriyle hesaplanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852898BIST