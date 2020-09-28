BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBIST KYD EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.3. maddesine istinaden, 2020 yılı Ekim-Aralık dönemi (01/10/2020-31/12/2020) için BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endekslerinde yer alacak Eurobond'ların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre, 2020 yılı Ekim-Aralık dönemi için BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD ve BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endekslerine ekte ihraç bilgileri verilen Eurobond alınacak olup, Endeksler kapsamındaki değişiklikler 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876994BIST