BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri
25.12.2020 13:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri )
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BIST KYD Endeksleri
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Açıklamalar
BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.3. maddesine istinaden, 2021 yılı Ocak-Mart dönemi (01/01/2021-31/03/2021) için BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endekslerinde yer alacak Eurobond'ların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre, 2021 yılı Ocak-Mart dönemi için BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD ve BIST-KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endekslerine ekte ihraç bilgileri verilen Eurobondlar alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894920
BIST
13:311.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,36
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.437
En Düşük
1.429
13:317,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0313
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5299
13:319,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1905
13:31455,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,58
|Açılış
|: 455,78
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,21
BIST En Aktif Hisseler13:29
|TURGG
|116,60
|62.921.667
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.019.246
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|324.773
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|147.554
|% 10,00
|
|PAMEL
|20,48
|2.054.392
|% 9,99
|
|ROYAL
|3,52
|2.297.036
|% -9,97
|
|INVEO
|49,06
|75.185.819
|% -6,28
|
|UMPAS
|1,90
|133.344
|% -5,00
|
|SAFKR
|11,16
|16.014.046
|% -3,79
|
|RTALB
|31,92
|12.557.583
|% -3,51
|
|ODAS
|3,92
|284.210.606
|% -1,01
|
|OYAKC
|8,63
|195.365.791
|% 2,98
|
|HLGYO
|3,36
|153.396.791
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,76
|109.991.686
|% -2,13
|
|PGSUS
|72,15
|99.164.712
|% -0,21
|
|ODAS
|3,92
|284.210.606
|% -1,01
|
|HLGYO
|3,36
|153.396.791
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,76
|109.991.686
|% -2,13
|
|IHLGM
|1,28
|41.703.748
|% 0,79
|
|OYAKC
|8,63
|195.365.791
|% 2,98
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5575
|7,5655
|% 0,04
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2274
|10,2787
|% 0,16
|
|Frank
|8,4637
|8,5147
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0113
|2,0214
|% 0,05
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|458
|0,15
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|