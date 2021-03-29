BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri
29.03.2021 14:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST-KYD Endeksleri )
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BIST KYD Endeksleri
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Açıklamalar
BIST-KYD Endeksleri Temel Kuralları'nın 3.3. maddesine istinaden, 2021 yılı ikinci üç aylık dönemi (01/04/2021-30/06/2021) için BIST-KYD Hisse Senedi Fon Endeksi ve BIST-KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksi'ne girecek/çıkacak fonlar ile endekslerde yer alacak fonların belirlenmesi çalışması tamamlanmıştır. Buna göre BIST-KYD Hisse Senedi Fon ve BIST-KYD Borçlanma Araçları Fon Endeksleri'nde ekte yer alan değişiklikler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921426
BIST
16:581.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:588,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:589,6435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0818
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:58449,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,30
|Açılış
|: 449,95
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KRTEK
|17,60
|30.987.916
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.004.069
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.623.040
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.299.418
|% 9,98
|
|METUR
|26,54
|4.715.806
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.729.138
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,92
|1.485.355.384
|% 5,01
|
|GARAN
|6,87
|1.412.179.703
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,43
|938.113.514
|% 7,22
|
|EKGYO
|1,99
|842.970.187
|% 7,57
|
|PETKM
|5,65
|636.380.148
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,99
|842.970.187
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,92
|1.485.355.384
|% 5,01
|
|GARAN
|6,87
|1.412.179.703
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,43
|938.113.514
|% 7,22
|
|PETKM
|5,65
|636.380.148
|% 3,86
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1734
|8,1778
|% 1,21
|
|Euro
|9,6302
|9,6435
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,2613
|11,3178
|% 1,36
|
|Frank
|8,6772
|8,7295
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 1,26
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-23,60
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|2.972
|3.017
|3,00
|
|Tam
|2.962
|3.038
|11,55
|
|Yarım
|1.431
|1.470
|5,59
|
|Çeyrek
|718
|735
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,80
|63,80
|-0,63
|