BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında 06.04.2020 tarihli Duyuru (https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2020/04/06/BISTPay-Endeksleri-Temel-Kurallar%C4%B1-BIST-30-Agirlik-Sinirlamali-25-ve-BIST-100-Agirlik-Sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-ba%C5%9Flamasi-nedeniyle-guncellendi) ile ilan edilen değişikliklere istinaden 27.04.2020 tarihinden itibaren BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin%25 ağırlık sınırlamalı iki yeni versiyonunun hesaplanmasına, mevcut %10 ağırlık sınırlamalı versiyonların adlarının sınırlama oranını göstermek üzere "10" sayısı ilave edilmek suretiyle değiştirilmesinekarar verilmiştir.Yeni endekslerin (BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 ve BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25) hesaplanmaya başlama tarihi 27.04.2020 başlangıç değerleri ise BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin ağırlık sınırlamasız versiyonlarının 24.04.2020 tarihli kapanış değerleri olarak belirlenmiştir.Yeni hesaplanmaya başlayacak ve adları değişecek endeksler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840182BIST