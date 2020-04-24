BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
24.04.2020 18:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
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BIST Pay Endeksleri
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Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarında 06.04.2020 tarihli Duyuru (https://www.borsaistanbul.com/duyurular/2020/04/06/BISTPay-Endeksleri-Temel-Kurallar%C4%B1-BIST-30-Agirlik-Sinirlamali-25-ve-BIST-100-Agirlik-Sinirlamali-25-endekslerinin-hesaplanmaya-ba%C5%9Flamasi-nedeniyle-guncellendi) ile ilan edilen değişikliklere istinaden 27.04.2020 tarihinden itibaren BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin
%25 ağırlık sınırlamalı iki yeni versiyonunun hesaplanmasına, mevcut %10 ağırlık sınırlamalı versiyonların adlarının sınırlama oranını göstermek üzere "10" sayısı ilave edilmek suretiyle değiştirilmesine
karar verilmiştir.
Yeni endekslerin (BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 ve BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25) hesaplanmaya başlama tarihi 27.04.2020 başlangıç değerleri ise BIST 30 ve BIST 100 endekslerinin ağırlık sınırlamasız versiyonlarının 24.04.2020 tarihli kapanış değerleri olarak belirlenmiştir.
Yeni hesaplanmaya başlayacak ve adları değişecek endeksler ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840182
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0631
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05385,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,51
|Açılış
|: 385,08
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
384,67
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5953
|8,6384
|% 0,56
|
|Frank
|7,1407
|7,1837
|% 0,76
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-18,94
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.529
|-7,90
|
|Tam
|2.533
|2.595
|-8,20
|
|Yarım
|1.234
|1.267
|-4,00
|
|Çeyrek
|619
|634
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|21,59
|21,59
|0,26
|
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