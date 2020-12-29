BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri yıllık dönemsel değerleme çalışmalarının 1 ay ertelenmesine ilişkin 29/12/2020 tarih, 2020/81 sayılı duyurumuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895441BIST