BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
29.12.2020 17:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
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BIST Pay Endeksleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeksleri yıllık dönemsel değerleme çalışmalarının 1 ay ertelenmesine ilişkin 29/12/2020 tarih, 2020/81 sayılı duyurumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895441
BIST
17:161.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:167,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0854
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:169,0148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0798
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:16444,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,72
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ARZUM
|24,86
|22.729.597
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|61.441.440
|% 9,99
|
|SNKRN
|21,72
|2.429.882
|% 9,97
|
|ORMA
|15,24
|1.010.702
|% 9,96
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|ALMAD
|2,10
|727.635
|% -7,49
|
|CRFSA
|67,20
|18.936.675
|% -6,41
|
|OZRDN
|8,61
|1.986.073
|% -4,33
|
|ODAS
|3,89
|538.479.078
|% 1,57
|
|PGSUS
|72,85
|472.766.467
|% 2,39
|
|TURSG
|6,58
|271.472.927
|% -1,20
|
|ENJSA
|12,53
|209.414.181
|% 5,92
|
|KRVGD
|13,39
|140.795.702
|% 0,68
|
|PEKGY
|2,72
|122.926.050
|% -0,37
|
|TURSG
|6,58
|271.472.927
|% -1,20
|
|YAYLA
|4,94
|130.014.777
|% 8,57
|
|IHLGM
|1,26
|30.433.968
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,53
|209.414.181
|% 5,92
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3499
|7,3528
|% -1,15
|
|Euro
|9,0057
|9,0148
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9055
|9,9552
|% -0,61
|
|Frank
|8,2753
|8,3252
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -1,11
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|5,97
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-45,30
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-21,92
|
|Çeyrek
|710
|727
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|