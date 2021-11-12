BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
12.11.2021 11:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
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BIST Pay Endeksleri
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Açıklamalar
12.11.2021 tarihinde eşanlı olarak hesaplanmaya başlanan BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endekslerinde yer alacak payların listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977318
BIST
11:421.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:429,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0187
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:4211,3689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0185
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:42591,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,48
|Açılış
|: 591,76
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:41
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,60
|19.522.914
|% 8,47
|
|HEDEF
|3,49
|21.748.148
|% 8,05
|
|DOAS
|44,82
|165.803.634
|% 7,95
|
|CEOEM
|9,98
|28.747.558
|% 7,08
|
|KZBGY
|32,02
|9.527.967
|% -9,96
|
|ADESE
|1,22
|422.440.549
|% -9,63
|
|BASGZ
|15,68
|219.932.120
|% -9,31
|
|NUGYO
|11,33
|4.691.771
|% -6,67
|
|ULUFA
|2,41
|52.454.338
|% -6,59
|
|PETKM
|7,50
|1.342.249.931
|% -1,96
|
|GARAN
|10,60
|468.099.655
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|422.440.549
|% -9,63
|
|KRDMD
|7,48
|391.490.985
|% 0,81
|
|THYAO
|17,98
|361.300.675
|% 1,47
|
|ADESE
|1,22
|422.440.549
|% -9,63
|
|PETKM
|7,50
|1.342.249.931
|% -1,96
|
|ODAS
|1,57
|204.857.026
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,06
|171.801.815
|% -0,65
|
|KRDMD
|7,48
|391.490.985
|% 0,81
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9174
|9,9237
|% 0,21
|
|Euro
|11,3636
|11,3710
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,2503
|13,3167
|% 0,40
|
|Frank
|10,7249
|10,7895
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6382
|2,6514
|% 0,19
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-8,20
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,26
|82,26
|-0,61
|