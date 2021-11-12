BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBIST Pay EndeksleriYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar12.11.2021 tarihinde eşanlı olarak hesaplanmaya başlanan BIST Katılım 30, BIST Katılım 50, BIST Katılım 100, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endekslerinde yer alacak payların listesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977318BIST