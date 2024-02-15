BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri
15.02.2024 18:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BIST Pay Endeksleri )
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BIST Pay Endeksleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/81 sayılı bülteninde yayınlanan 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı ile, 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait (Özel hesap dönemi bulunan şirketlerin bu tarihten sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait) yıllık finansal raporlardan başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 29 hükümleri kapsamında enflasyon muhasebesi uygulamasına başlanmasına ve bu nedenle mali tabloların bildirim sürelerine, TMS 29'un ilk kez uygulanacağı yıllık finansal raporlar için 10 hafta, yıllık finansal raporları takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporlar için 6 hafta ilave edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce sadece 2024 yılında yapılacak çalışmalarda geçerli olmak üzere BIST Katılım ve BIST KOBİ Sanayi endeksleri dönemsel değerleme çalışmalarının ertelenmesine karar verilmiştir. İlgili Borsa İstanbul duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249880
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0072
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1814
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
17:591.975,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.975,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7330
|30,7361
|% -0,02
|
|Euro
|33,1730
|33,1968
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5407
|38,7340
|% 0,09
|
|Frank
|34,7388
|34,9481
|% 0,49
|
|Riyal
|8,1756
|8,2166
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,78
|899,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,59
|956,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,66
|82,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,24
|2.000,58
|% 0,66
|