BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılının ilk yarısında (04.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) pay bazında uygulanacak olan maksimum emir değerleri ekte sunulmaktadır. Dosyanın orjinaline https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/493/pay-piyasasi-piyasa-isleyisi linkinden ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895310BIST