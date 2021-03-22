BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.03.2021 10:47
sındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:58:20'de tek fiyat emir toplama, 11:03:20'de eşleştirme yapılacak ve 11:08:20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:58:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:08:20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:08:20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:08:20'da yeniden başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919586
BIST
12:541.394
En Yüksek
|Değişim
|: -8,81%
|| -134,66
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:547,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 8,94%
|| 0,6445
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:549,3789
En Yüksek
|Değişim
|: 9,18%
|| 0,7886
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:54440,39
En Yüksek
|Değişim
|: 8,78%
|| 35,56
|Açılış
|: 440,39
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:54
|TRILC
|31,32
|104.798.361
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,03
|10.575.408
|% 6,99
|
|ARSAN
|10,75
|43.527.476
|% 6,12
|
|BJKAS
|6,02
|235.698.286
|% 2,21
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|EGPRO
|32,40
|6.406.889
|% -10,00
|
|DAGHL
|13,32
|2.263.986
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.629.720
|% -10,00
|
|PGSUS
|73,35
|107.207.749
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|30.891.163
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.087.042.161
|% -9,93
|
|FROTO
|210,90
|539.105.188
|% -7,66
|
|THYAO
|12,50
|529.328.661
|% -9,35
|
|SISE
|7,00
|428.922.601
|% -9,09
|
|PETKM
|5,45
|385.573.556
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.087.042.161
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,91
|205.911.577
|% -9,05
|
|PETKM
|5,45
|385.573.556
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|149.280.335
|% -9,81
|
|SISE
|7,00
|428.922.601
|% -9,09
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8529
|7,8576
|% 8,94
|
|Euro
|9,3600
|9,3789
|% 9,18
|
|Sterlin
|10,9092
|10,9639
|% 9,39
|
|Frank
|8,4828
|8,5339
|% 9,71
|
|Riyal
|2,0991
|2,1096
|% 9,48
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,53
|
|Altın Gr.
|439
|439
|33,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.861
|2.936
|103,80
|
|Yarım
|1.383
|1.420
|50,21
|
|Çeyrek
|694
|710
|25,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-0,26
|