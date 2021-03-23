BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.03.2021 09:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 09:55 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'de eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919865
BIST
11:151.268
En Yüksek
|Değişim
|: -8,05%
|| -111,01
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:157,7728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:159,3574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:15435,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,00
|Açılış
|: 435,17
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:14
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|33,08
|80.594.695
|% 5,62
|
|ARSAN
|9,88
|16.735.090
|% 1,54
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GOZDE
|6,57
|22.563.777
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.274.216
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.346.182
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,70
|960.037
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|42.566.770
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|EREGL
|13,28
|186.126.827
|% -9,72
|
|FROTO
|186,70
|166.631.195
|% -9,19
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|86.153.347
|% -9,21
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,74
|55.048.717
|% -7,94
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7678
|7,7743
|% -0,10
|
|Euro
|9,2603
|9,3529
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,7387
|10,7926
|% 0,05
|
|Frank
|8,3593
|8,4096
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0705
|2,0809
|% 0,30
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,60
|
|Altın Gr.
|436
|437
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,78
|