BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.01.2022 08:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 20/12/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 03/01/2022 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987639
BIST
15:181.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 52,16
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:1813,1222
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1323
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:1814,9368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1695
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:18770,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -9,26
|Açılış
|: 769,79
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:16
|CRFSA
|42,02
|3.162.635
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.919.632
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.411.389
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.284.849
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.803.392
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,45
|49.484.884
|% -6,00
|
|NIBAS
|14,21
|19.755.432
|% -4,76
|
|AKGRT
|10,26
|11.751.974
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.085.166
|% -2,91
|
|GARAN
|11,50
|1.304.452.416
|% 2,04
|
|THYAO
|20,86
|1.178.667.382
|% 4,20
|
|EREGL
|28,66
|945.200.013
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,46
|784.287.611
|% 2,37
|
|SISE
|13,66
|737.984.571
|% 2,09
|
|YKBNK
|3,46
|784.287.611
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|178.829.425
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.304.452.416
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,22
|231.441.187
|% 3,74
|
|TSKB
|1,50
|97.821.712
|% 4,17
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1033
|13,1189
|% -1,02
|
|Euro
|14,8876
|14,9383
|% -1,11
|
|Sterlin
|17,6985
|17,7872
|% -0,97
|
|Frank
|14,3411
|14,4274
|% -0,90
|
|Riyal
|3,4895
|3,5070
|% -0,86
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-6,98
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,61
|
|Cumhuriyet
|5.118
|5.195
|-139,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|0,78
|
Seans Raporu
15:16
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15:31KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 258, 307 adet işlem
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15:29INTEM
Yüzde 8.32 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 257 adet işlem
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 37 artarak (% 2.94 ) 1, 695
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, MARKA, TSPOR, CRFSA, SKTAS
-
15:28
KRSTL, CRFSA, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında