BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.02.2022 10:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 09:55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25'de eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003973
BIST
13:471.841
En Yüksek
|Değişim
|: -8,70%
|| -175,31
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.839
13:4714,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 4,24%
|| 0,5865
|Açılış
|: 14,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
13:4716,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 0,5114
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,2812
En Düşük
15,4856
13:47908,25
En Yüksek
|Değişim
|: 7,05%
|| 59,84
|Açılış
|: 908,25
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
910,60
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler13:47
|ALKA
|17,41
|37.777.297
|% 7,47
|
|ULUUN
|6,63
|117.158.270
|% 6,59
|
|PETUN
|20,18
|34.218.334
|% 5,49
|
|HUNER
|2,54
|553.033.436
|% 4,96
|
|VANGD
|4,36
|16.387.354
|% 2,11
|
|ERBOS
|102,60
|30.182.113
|% -10,00
|
|BIOEN
|4,68
|10.815.780
|% -10,00
|
|KARSN
|3,60
|210.498.369
|% -10,00
|
|ERSU
|4,50
|13.998.148
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.429.966
|% -10,00
|
|EREGL
|28,18
|1.990.585.116
|% -7,36
|
|THYAO
|25,28
|1.450.553.322
|% -9,97
|
|GARAN
|11,10
|1.224.918.988
|% -4,56
|
|KRDMD
|10,61
|979.933.348
|% -9,47
|
|YKBNK
|3,55
|654.603.286
|% -9,44
|
|HUNER
|2,54
|553.033.436
|% 4,96
|
|YKBNK
|3,55
|654.603.286
|% -9,44
|
|ODAS
|1,27
|150.911.001
|% -9,29
|
|GARAN
|11,10
|1.224.918.988
|% -4,56
|
|EKGYO
|1,99
|212.646.693
|% -9,95
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3814
|14,4036
|% 4,24
|
|Euro
|16,1459
|16,1692
|% 3,27
|
|Sterlin
|19,0573
|19,1528
|% 2,15
|
|Frank
|15,3598
|15,4523
|% 2,49
|
|Riyal
|3,7806
|3,7996
|% 2,97
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|64,42
|
|Altın Gr.
|902
|902
|53,52
|
|Cumhuriyet
|6.009
|6.100
|387,00
|
|Tam
|599
|616
|-5.126,64
|
|Yarım
|290
|298
|-2.479,90
|
|Çeyrek
|145
|149
|-1.239,95
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,79
|
|B. Petrol
|102
|102
|7,49
|