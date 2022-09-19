BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.09.2022 17:11
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 17:07:30 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064058
BIST
16:563.243
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -134,07
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
16:5618,2991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:5618,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:56980,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,72
|Açılış
|: 980,81
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:54
|SMRTG
|45,98
|108.204.238
|% 10,00
|
|FENER
|55,05
|347.233.407
|% 9,99
|
|RODRG
|37,90
|8.783.019
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.356.732
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.357.237
|% 9,95
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.270.121
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.052.367
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.713.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.702.312
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|GARAN
|19,65
|3.877.066.663
|% -9,78
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,39
|4.203.779.322
|% -6,56
|
|HALKB
|8,95
|2.689.534.110
|% -9,96
|
|ISCTR
|7,97
|2.420.982.404
|% -9,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2854
|18,3093
|% 0,29
|
|Euro
|18,2820
|18,3080
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,7730
|20,8772
|% -0,07
|
|Frank
|18,8482
|18,9617
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8517
|4,8760
|% 0,16
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,18
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|-12,00
|
|Tam
|6.680
|6.764
|52,00
|
|Yarım
|3.255
|3.294
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,04
|90,04
|-1,31
|
Seans Raporu
16:54
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -168, 41 kaybederek (% -4.59 ) 3, 499
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17:09
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, HALKB
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17:09XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 82 altında . İşlem hacmi 49, 765.00 milyon TL de
-
17:08HURGZ
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 565, 706 adet işlem
-
17:07BJKAS
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 567, 023 adet işlem