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BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

05.01.2023 17:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Saat 17:09:16 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.  İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094270


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DYOBY 31,80 303.275.067 % 8,90  
CEOEM 23,80 66.477.927 % 8,68  
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Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.525 7.596 -30,00  
Yarım 3.644 3.713 -15,00  
Çeyrek 1.828 1.856 -8,00  
Gümüş.Ons 23,33 23,36 -0,44  
Gümüş Gr. 14,06 14,08 -0,26  
B. Petrol 77,79 77,79 -0,05  
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