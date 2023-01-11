BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.01.2023 17:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 17:23:05 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100440
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 4.988
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0677
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.131,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.131,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.261.964
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.703.599
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.098.025
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|63.477.990
|% 7,65
|
|KONYA
|3.043,50
|203.710.220
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.628
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.999.563
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.750.213
|% -10,00
|
|THYAO
|125,80
|8.252.235.271
|% -4,12
|
|EREGL
|36,84
|6.199.030.407
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.602.322.899
|% -9,20
|
|KOZAL
|519,50
|4.439.046.338
|% -7,73
|
|TUPRS
|473,00
|4.428.487.354
|% -0,48
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.325.018.759
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,33
|4.247.784.726
|% -4,47
|
|SKBNK
|2,55
|585.607.641
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.950.050
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7766
|18,7801
|% 0,03
|
|Euro
|20,2197
|20,2330
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,7005
|22,8144
|% -0,20
|
|Frank
|20,1405
|20,2618
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9836
|5,0085
|% -0,04
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.664
|7.731
|-4,00
|
|Yarım
|3.723
|3.782
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,07
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|1,65
|