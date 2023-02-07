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BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

07.02.2023 10:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Saat 10:17:14 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen 3% değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.




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BIST USD EURO ALTIN
12:114.683
Değişim :  -5,01% |  -246,87
Açılış :  4.904  
Önceki Kapanış :  4.930  
En Yüksek
4.904 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 86,90 9.460.686 % 10,00  
KONYA 2.964,50 87.168.540 % 10,00  
BMSCH 14,30 13.741.307 % 10,00  
DIRIT 6,60 45.104 % 10,00  
TBORG 34,10 1.773 % 10,00  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 18,8249 18,8351 % 0,05  
Euro 20,1874 20,1961 % -0,06  
Sterlin 22,5701 22,6833 % 0,02  
Frank 20,2690 20,3911 % 0,33  
Riyal 5,0032 5,0283 % 0,01  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 6,41  
Altın Gr. 1.136 1.136 4,49  
Cumhuriyet 7.689 7.805 28,00  
Tam 7.724 7.775 -13,00  
Yarım 3.773 3.805 -6,00  
Çeyrek 1.887 1.902 -3,00  
Gümüş.Ons 22,34 22,36 0,10  
Gümüş Gr. 13,53 13,55 0,07  
B. Petrol 82,36 82,36 1,37  
Seans Raporu 12:11
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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