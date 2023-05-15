BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.05.2023 09:58
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 09:55:17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25:00 (*)'de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır. (*): Emir toplama süreci, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151216
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0898
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6581
En Düşük
19,3896
09:5521,3931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1526
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.273,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 180,00
|
|GENIL
|39,58
|43.147.876
|% 2,89
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|QNBFB
|39,28
|322.031
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|QNBFB
|39,28
|322.031
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|VKING
|32,02
|25.140.802
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,29
|175.459
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6492
|19,6538
|% 0,46
|
|Euro
|21,3879
|21,3931
|% 0,72
|
|Sterlin
|24,4247
|24,5472
|% 0,62
|
|Frank
|21,8081
|21,9395
|% 0,47
|
|Riyal
|5,2232
|5,2494
|% 0,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|5,61
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,09
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.654
|4.893
|29,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,90
|73,90
|-0,27
|