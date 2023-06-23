BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.06.2023 14:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 yılının ikinci yarısında (03.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) pay bazında uygulanacak olan maksimum emir değerleri ekte sunulmaktadır. Dosyaya https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/493/pay-piyasasi-piyasa-isleyisi linkinden ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161829
BIST
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16:495.514
En Düşük
|Değişim
|: 1,57%
|| 85,46
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:4925,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2275
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:4927,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1605
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:491.560,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 29,23
|Açılış
|: 1.559,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:49
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.612.571
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.660.651
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.299.221
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.147.316
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,52
|1.903.502.669
|% -7,91
|
|THYAO
|182,20
|7.193.595.822
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|GARAN
|31,60
|2.310.332.349
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|EKGYO
|7,19
|1.519.094.678
|% 4,81
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|ZOREN
|2,97
|519.876.073
|% 5,32
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0798
|25,1023
|% 0,91
|
|Euro
|27,2849
|27,3734
|% 0,59
|
|Sterlin
|31,7812
|31,9406
|% 0,52
|
|Frank
|27,8627
|28,0305
|% 0,64
|
|Riyal
|6,6682
|6,7016
|% 0,83
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|19,85
|
|Altın Gr.
|1.559
|1.559
|28,39
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.522
|435,00
|
|Tam
|10.296
|10.596
|438,99
|
|Yarım
|4.986
|5.151
|124,00
|
|Çeyrek
|2.501
|2.575
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,22
|0,40
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|-1,37
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03DOGUB
Yüzde 6.90 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 620 adet işlem
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17:02XU100
Endeks 5, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 63, 432.00 milyon TL de
-
17:02DAPGM
Yüzde 6.93 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 624, 191 adet işlem
-
17:01TMSN
Yüzde 8.42 oranında artışla 59.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 818, 344 adet işlem
-
17:00EKGYO
Yüzde 4.66 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 751, 313 adet işlem