BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında 06/11/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak fiyat adımları tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214150BIST