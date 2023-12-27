BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/12/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar2024 yılının ilk yarısında (02.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) pay bazında uygulanacak olan maksimum emir değerleri ekte sunulmaktadır. Dosyaya https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/493/pay-piyasasi-piyasa-isleyisi linkinden ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229888BIST