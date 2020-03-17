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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu

17.03.2020 09:07
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )

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Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu

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Açıklamalar

Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü % 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya  kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829561


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