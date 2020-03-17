BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu
17.03.2020 09:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )
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Türkçe
Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü % 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir. (İngilizce eklenmiştir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829570
BIST
10:5287.299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -589,52
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
10:526,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:527,1731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0198
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1570
10:52307,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -5,64
|Açılış
|: 307,73
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|34.582.237
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|PENGD
|2,34
|1.115.322
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.793.882
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|67.355
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|5.654
|% -10,00
|
|ASELS
|22,54
|196.558.202
|% -1,66
|
|THYAO
|7,98
|164.932.021
|% -3,04
|
|GARAN
|8,30
|115.470.693
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,05
|45.944.736
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|43.718.958
|% 2,01
|
|IHLGM
|0,81
|21.921.166
|% -5,81
|
|YKBNK
|2,05
|45.944.736
|% 0,99
|
|KARSN
|1,27
|27.511.987
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|164.932.021
|% -3,04
|
|GSRAY
|1,66
|32.056.847
|% -9,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8390
|7,8783
|% -0,40
|
|Frank
|6,7364
|6,7770
|% -0,43
|
|Riyal
|1,7089
|1,7175
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,84
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,70
|12,74
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,96
|30,96
|0,91
|
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