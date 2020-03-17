BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa Genel Müdürlüğü DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü % 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir. (İngilizce eklenmiştir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829570BIST