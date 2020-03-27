BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Genel Müdürlüğü Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa Genel Müdürlüğü DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamızın 26/03/2020 tarih ve 2020/25 sayılı duyurusu ile 30/03/2020 itibariyle BYF'lerin 10:00 – 18:00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına (kapanış fiyatından işlemler aşaması da dahil olmak üzere) da dahil edilmesine karar verilmiştir. Kapanış seansı aşamalarının süreleri ve saatleri aşağıdadır: • Emir toplama aşaması – (4 dakika, 18:01 – 18:05*) • Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 18:05 – 18:07) • Kapanış fiyatından/ tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 18:08 – 18:10) *Emir toplama süreci, belirtilen dakikadan sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832934BIST