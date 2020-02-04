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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

04.02.2020 18:35
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2020 yılı Ocak ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817044


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 9,33 11.063.692 % 19,92  
TEKTU 1,63 310.607.411 % 19,85  
DOKTA 88,55 33.513.668 % 15,00  
GYHOL 23,22 929.938 % 14,95  
TSGYO 1,93 24.682.093 % 14,88  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7612 7,8001 % 0,13  
Frank 6,1382 6,1751 % -0,49  
Riyal 1,5877 1,5957 % -0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.551 1.551 -25,64  
Altın Gr. 298 298 -5,02  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,52 17,56 -0,13  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,03  
B. Petrol 54,91 54,91 0,70  
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