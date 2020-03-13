BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 13 üncü maddesi uyarınca, 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süreden fazla ara verdikleri tespit edilen aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına Bakanlık tarafından (Mülga Hazine Müsteşarlığı) verilmiş olan faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 13/03/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur. 1. Peker Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 3. Erka Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828920BIST