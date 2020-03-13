BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.03.2020 18:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 13 üncü maddesi uyarınca, 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süreden fazla ara verdikleri tespit edilen aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına Bakanlık tarafından (Mülga Hazine Müsteşarlığı) verilmiş olan faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 13/03/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur. 1. Peker Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2. Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 3. Erka Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828920
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.965,72
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
18:056,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,2990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3219
En Düşük
6,2512
18:057,0210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0519
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
18:05317,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,90
|Açılış
|: 317,92
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,16
|9.868.800
|% -13,71
|
|ECZYT
|9,81
|70.242.373
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|284.659
|% -10,00
|
|ECILC
|4,06
|293.964.758
|% -9,98
|
|DEVA
|9,57
|118.886.754
|% -9,97
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 4,52
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 7,78
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% -1,35
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 3,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8756
|7,9151
|% -0,45
|
|Frank
|6,6143
|6,6542
|% -0,73
|
|Riyal
|1,6774
|1,6858
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-20,07
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,46
|33,46
|0,24
|
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS