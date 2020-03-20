BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.03.2020 14:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 19/03/2020 tarihli ve 17 sayılı toplantısında, dar yetkili aracı kurum olarak faaliyet göstermekte olan Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831008
BIST
17:4485.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 246,12
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
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316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|6.680.816
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.565
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.208.295
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|653.261
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|6.812
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|226.874.300
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,44
|30.044.902
|% -6,87
|
|DMSAS
|2,28
|11.304.903
|% -4,20
|
|BIMAS
|50,20
|162.833.015
|% -3,83
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,96
|517.334.965
|% 0,25
|
|ASELS
|21,18
|418.861.001
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,90
|239.047.207
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|239.047.207
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,98
|226.874.300
|% -9,59
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|ODAS
|1,22
|128.432.606
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7519
|7,7908
|% 3,44
|
|Frank
|6,6289
|6,6689
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7344
|1,7431
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.499
|27,13
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,66
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,71
|12,76
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,17
|28,17
|-0,30
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