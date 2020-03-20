BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
20.03.2020 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2020'de yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831097
BIST
17:3285.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 243,28
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:326,5437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:327,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:32314,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,71
|Açılış
|: 314,73
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.470.455
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.203.582
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|652.796
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|6.812
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|TSPOR
|1,99
|222.553.812
|% -9,13
|
|KLMSN
|10,40
|29.487.743
|% -7,23
|
|DMSAS
|2,28
|11.304.903
|% -4,20
|
|BIMAS
|50,10
|157.363.657
|% -4,02
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,98
|512.572.229
|% 0,50
|
|ASELS
|21,20
|412.788.212
|% 0,47
|
|ECILC
|3,32
|257.224.762
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,90
|232.581.831
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|232.581.831
|% 0,00
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|TSPOR
|1,99
|222.553.812
|% -9,13
|
|ODAS
|1,22
|128.174.821
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.224.762
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7421
|7,7809
|% 3,31
|
|Frank
|6,6260
|6,6659
|% 0,23
|
|Riyal
|1,7338
|1,7425
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|23,88
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,21
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,68
|12,71
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,07
|28,07
|-0,40
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