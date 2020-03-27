BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.03.2020 14:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 26/03/2020 tarihli ve 18 sayılı toplantısında, Verim Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 31/03/2020 tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832811
BIST
15:3789.432
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -2.095,82
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:376,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0644
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:377,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:37335,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 335,64
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|308.800.670
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|203.427.956
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.949.453
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.709.388
|% 9,94
|
|QNBFL
|116,10
|4.711.874
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.508.156
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.631.045
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,34
|2.002.339
|% -8,25
|
|THYAO
|9,09
|1.188.278.712
|% -1,73
|
|GARAN
|7,95
|596.701.840
|% 0,13
|
|ASELS
|23,40
|543.285.740
|% -3,54
|
|ECILC
|5,07
|424.925.120
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,54
|308.800.670
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,86
|122.653.311
|% 2,38
|
|THYAO
|9,09
|1.188.278.712
|% -1,73
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.095.183
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|183.082.235
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8652
|7,9047
|% 1,07
|
|Frank
|6,6630
|6,7031
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.625
|-6,26
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,90
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, DOHOL, KOZAA
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1965, 9 kaybederek (% -2.26 ) 84, 829
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, UZERB, OZRDN, COSMO, EMNIS
-
15:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TUCLK
-
15:51
OZRDN, RYGYO, YKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında