BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 26/03/2020 tarihli ve 18 sayılı toplantısında, Verim Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 31/03/2020 tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832811BIST