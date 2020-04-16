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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

16.04.2020 18:34
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Borsamız nezdinde 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl ara verdikleri tespit edilen iki kıymetli maden üretimi ve ticareti ile iştigal eden anonim şirket ile bir kıymetli madenler aracı kurumuna Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin 09/03/2020 tarihi itibarıyla iptal edildiği bildirilmiş olup Borsa İstanbul Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Yönetim Kurulumuzun 01/04/2020 tarihli ve 2020/50 sayılı kararı ile aşağıda yer alan üç kıymetli madenler aracı kuruluşu işlem yapma yetkileri iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır. 
Erka Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Tic. ve San. A.Ş.
Peker Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838739


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