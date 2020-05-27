BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.05.2020 13:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevzuatta öngörülen yükümlülükleri 20/05/2020 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu: GGI) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapmak üzere faaliyet gösterecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846880
BIST
15:13105.232
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 2.207,63
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.351
En Düşük
103.798
15:136,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0524
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
15:137,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0677
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
15:13370,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,99
|Açılış
|: 370,61
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.431.866
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|217.742.681
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.293.800
|% 9,99
|
|YAPRK
|12,26
|8.636.188
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|12.388.527
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.718.802
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.301.341
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.083.738
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
|
|THYAO
|12,24
|1.437.459.351
|% 9,19
|
|GARAN
|7,64
|946.699.013
|% 1,33
|
|ASELS
|30,12
|709.922.051
|% 2,87
|
|PGSUS
|58,30
|632.216.939
|% 8,47
|
|TUPRS
|84,20
|598.409.900
|% 5,05
|
|EKGYO
|1,44
|269.442.632
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,94
|383.837.832
|% 9,29
|
|GARAN
|7,64
|946.699.013
|% 1,33
|
|THYAO
|12,24
|1.437.459.351
|% 9,19
|
|TSPOR
|5,49
|571.382.848
|% 5,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2947
|8,3363
|% 0,61
|
|Frank
|6,9470
|6,9888
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7989
|1,8080
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-9,31
|
|Altın Gr.
|370
|371
|1,96
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.433
|3,00
|
|Tam
|2.476
|2.497
|3,30
|
|Yarım
|1.208
|1.220
|1,50
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,47
|35,47
|-0,70
|