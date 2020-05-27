BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevzuatta öngörülen yükümlülükleri 20/05/2020 tarihinde yerine getirdiği tespit edilen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. (Üye kodu: GGI) Borsamız üyeliğine kabul edilmiş olup, Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapmak üzere faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846880BIST