BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.05.2020 14:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cihan Döviz ve Altın Ticaret A.Ş.'nin unvanı Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (WEQ) herhangi bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847260
BIST
15:43105.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 458,13
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
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106.292
En Düşük
104.535
15:436,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8234
En Düşük
6,7656
15:437,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,4416
15:43377,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,14
|Açılış
|: 377,51
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.979.202
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.888.845
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.676.052
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.245.402
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|6.590.505
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.806.312
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.611.184.246
|% 2,84
|
|GARAN
|7,76
|1.757.167.892
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,80
|910.076.863
|% 1,18
|
|ASELS
|30,20
|670.926.709
|% 0,40
|
|AKBNK
|5,68
|543.339.665
|% 1,43
|
|GARAN
|7,76
|1.757.167.892
|% 1,57
|
|THYAO
|12,68
|2.611.184.246
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,43
|247.305.200
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|285.684.694
|% 0,45
|
|GSRAY
|2,93
|359.328.037
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3434
|8,3852
|% 0,76
|
|Frank
|7,0038
|7,0460
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,72
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|32,40
|
|Tam
|2.520
|2.555
|44,70
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|0,77
|