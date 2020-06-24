BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.06.2020 14:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
B.A.B. Menkul Değerler Ticareti A.Ş.'nin 18/06/2020 tarihli yazısında yer alan Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar nedeniyle yargı yoluna başvurmuş müşterilerinin Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunmalarına ilişkin duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852641
BIST
15:43115.273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -66,05
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:436,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:437,7318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7282
15:43390,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,46
|Açılış
|: 390,74
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.921.148
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.537.669
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|KRDMA
|3,48
|76.703.366
|% 9,78
|
|ULAS
|4,97
|20.140.401
|% 9,47
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,38
|27.491.032
|% -8,61
|
|RTALB
|32,40
|69.485.268
|% -7,38
|
|BAYRK
|8,41
|10.901.577
|% -6,35
|
|KRDMD
|3,15
|2.451.970.134
|% 6,42
|
|PETKM
|4,28
|847.636.655
|% 3,38
|
|GARAN
|8,34
|706.808.157
|% -1,42
|
|GUSGR
|4,71
|690.089.657
|% 3,06
|
|KARSN
|2,77
|603.044.359
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,15
|2.451.970.134
|% 6,42
|
|CEMAS
|1,43
|435.921.148
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,88
|205.433.714
|% 8,64
|
|KARSN
|2,77
|603.044.359
|% 1,47
|
|PETKM
|4,28
|847.636.655
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5809
|% -0,10
|
|Frank
|7,2115
|7,2550
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-0,95
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.548
|9,90
|
|Tam
|2.600
|2.613
|10,20
|
|Yarım
|1.267
|1.278
|5,00
|
|Çeyrek
|635
|640
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,83
|
Seans Raporu
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