BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yönetim Kurulunun 24/06/2019 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılan Pusula Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. (Üye kodu:WBP), Hazine ve Maliye Bakanlığının 09/06/2020 tarihli yazısı kapsamında, Borsamız Yönetim Kurulunun 19/06/2020 tarihli kararı ile Borsa üyesi olarak yeniden yetkilendirilmiştir. Pusula Kıymetli Madenler Ticaret