BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.07.2020 16:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yönetim Kurulunun 24/06/2019 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılan Pusula Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. (Üye kodu:WBP), Hazine ve Maliye Bakanlığının 09/06/2020 tarihli yazısı kapsamında, Borsamız Yönetim Kurulunun 19/06/2020 tarihli kararı ile Borsa üyesi olarak yeniden yetkilendirilmiştir. Pusula Kıymetli Madenler Ticaret
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:05391,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,55
|Açılış
|: 391,47
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|55.102.890
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.811.067
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,79
|12.238.907
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|402.077.950
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.219.661
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|107.504.200
|% -5,92
|
|ULAS
|5,13
|6.132.446
|% -5,35
|
|AKMGY
|38,20
|15.673.647
|% -4,31
|
|UMPAS
|0,75
|128.788
|% -3,85
|
|GARAN
|8,36
|1.314.059.070
|% 0,72
|
|KARSN
|3,30
|1.043.716.779
|% 8,20
|
|ISFIN
|4,29
|1.043.479.714
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|THYAO
|12,26
|921.381.248
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,07
|953.721.897
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.389.425
|% 9,68
|
|KARSN
|3,30
|1.043.716.779
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,76
|467.164.147
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|822.222.089
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5227
|8,5654
|% 0,06
|
|Frank
|7,2181
|7,2616
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,59
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|10,90
|
|Tam
|2.611
|2.624
|11,10
|
|Yarım
|1.268
|1.284
|5,40
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,31
|