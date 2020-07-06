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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

06.07.2020 08:53
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi kapsamında aşağıda yer alan yatırımcılara 06/07/2020 tarihinden itibaren tabloda belirtilen sürelerde "Açığa Satış Yasağı" tedbiri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı
    MKK Sicil No
    Tedbir Süresi
       
Tedbirin Son Uygulanma Tarihi

    BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
    12711867
    3 ay
       
06/10/2020

    CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED
    24085244
    3 ay
    06/10/2020

    MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
    13971039
    3 ay
    06/10/2020

    GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
    12692774
    1 ay
    06/08/2020

    J.P.MORGAN SECURİTİES PLC.
    35916631
    1 ay
    06/08/2020

    WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS
    21751089
    1 ay
    06/08/2020





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854721


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.437.914 % 10,00  
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
VKFYO 4,81 8.960.918 % 9,82  
TSPOR 7,35 275.563.906 % 9,05  
KENT 683,10 21.686.110 % 9,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5361 8,5789 % -0,02  
Frank 7,2396 7,2832 % 0,21  
Riyal 1,8216 1,8307 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,59  
Altın Gr. 391 391 -0,80  
Cumhuriyet 2.537 2.556 2,10  
Tam 2.612 2.623 2,20  
Yarım 1.269 1.283 1,10  
Çeyrek 634 642 0,50  
Gümüş.Ons 18,14 18,18 0,15  
Gümüş Gr. 3,98 3,99 0,02  
B. Petrol 43,49 43,49 0,69  
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