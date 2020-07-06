BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.07.2020 08:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi kapsamında aşağıda yer alan yatırımcılara 06/07/2020 tarihinden itibaren tabloda belirtilen sürelerde "Açığa Satış Yasağı" tedbiri uygulanacaktır.
Yatırımcı
MKK Sicil No
Tedbir Süresi
Tedbirin Son Uygulanma Tarihi
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
12711867
3 ay
06/10/2020
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LIMITED
24085244
3 ay
06/10/2020
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
13971039
3 ay
06/10/2020
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
12692774
1 ay
06/08/2020
J.P.MORGAN SECURİTİES PLC.
35916631
1 ay
06/08/2020
WOOD AND COMPANY FINANCIAL SERVICES AS
21751089
1 ay
06/08/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854721
BIST
11:37117.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 2.066,56
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:376,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:377,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:37391,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 391,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.437.914
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.960.918
|% 9,82
|
|TSPOR
|7,35
|275.563.906
|% 9,05
|
|KENT
|683,10
|21.686.110
|% 9,03
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,47
|7.887.126
|% -6,88
|
|SISE
|6,00
|471.984.355
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,79
|398.958.678
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,34
|350.296.569
|% 3,09
|
|THYAO
|11,99
|282.504.553
|% 0,59
|
|TSPOR
|7,35
|275.563.906
|% 9,05
|
|IHLGM
|1,79
|398.958.678
|% 6,55
|
|ALBRK
|1,88
|212.118.756
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,08
|191.930.287
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,64
|150.263.852
|% 2,50
|
|SISE
|6,00
|471.984.355
|% 4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5361
|8,5789
|% -0,02
|
|Frank
|7,2396
|7,2832
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,59
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.556
|2,10
|
|Tam
|2.612
|2.623
|2,20
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,10
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,69
|
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