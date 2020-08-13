BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSenna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret A.Ş.'nin unvanı Intl Hrm Kıymetli Madenler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (VAH) herhangi bir değişiklik olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868634BIST