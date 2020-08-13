BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.08.2020 16:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret A.Ş.'nin unvanı Intl Hrm Kıymetli Madenler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (VAH) herhangi bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868634
BIST
16:191.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:197,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:198,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:19455,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,59
|Açılış
|: 455,65
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MSGYO
|4,18
|39.271.278
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.179.404
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.464.416
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.622.587
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,83
|862.900.194
|% 0,45
|
|TUPRS
|78,85
|842.664.355
|% 1,41
|
|GARAN
|6,99
|723.580.018
|% -1,13
|
|THYAO
|11,12
|679.490.358
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,03
|650.497.613
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,03
|650.497.613
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,86
|627.840.611
|% -5,30
|
|KARSN
|3,19
|619.429.658
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,54
|294.927.690
|% 1,99
|
|ODAS
|2,52
|372.600.800
|% -0,40
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3237
|7,3293
|% -0,06
|
|Euro
|8,6722
|8,6836
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,5501
|9,5980
|% 0,24
|
|Frank
|8,0063
|8,0545
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9453
|1,9551
|% -0,22
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|18,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-6,15
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-2,98
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,17
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,10
|