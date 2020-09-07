BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDinamik Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu: DMK) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olup, Pay Piyasasında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında faaliyet gösterecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873782BIST