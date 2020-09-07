BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca 10/08/2019-10/08/2020 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süre ile ara verdikleri tespit edilen aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 07/09/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.1. Fulcrum Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret A.Ş.2. Kaloti Jewellery Int. (Europe) Kıymetli Maden Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873753BIST