BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
07.09.2020 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesi uyarınca 10/08/2019-10/08/2020 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süre ile ara verdikleri tespit edilen aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarına Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsamız Kıymetli Madenler Piyasasındaki faaliyetleri 07/09/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
1. Fulcrum Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. Kaloti Jewellery Int. (Europe) Kıymetli Maden Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873753
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4624
En Düşük
7,4364
17:598,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8206
En Düşük
8,7918
17:59462,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 462,13
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4507
|7,4530
|% -0,02
|
|Euro
|8,7959
|8,8251
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7815
|9,8305
|% -0,62
|
|Frank
|8,1004
|8,1492
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9807
|1,9906
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.930
|-5,18
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
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17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP