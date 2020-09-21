BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Borsamız nezdinde 10/08/2019-10/08/2020 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl ara verdikleri tespit edilen iki kıymetli madenler aracı kuruluşuna Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin 03/09/2020 tarihi itibarıyla iptal edildiği bildirilmiş olup Borsa İstanbul Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Yönetim Kurulumuzun 17/09/2020 tarihli ve 2020/74 sayılı toplantısında alınan karar ile aşağıda yer alan iki kıymetli madenler aracı kuruluşu işlem yapma yetkileri iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.Kaloti Jewellery Int. (Europe) Kıymetli Maden Tic. A.Ş.Fulcrum Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875963BIST