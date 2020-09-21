BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
21.09.2020 17:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Borsamız nezdinde 10/08/2019-10/08/2020 tarihleri arasında faaliyetlerine kesintisiz bir yıl ara verdikleri tespit edilen iki kıymetli madenler aracı kuruluşuna Bakanlık tarafından verilmiş olan faaliyet izninin 03/09/2020 tarihi itibarıyla iptal edildiği bildirilmiş olup Borsa İstanbul Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Yönetim Kurulumuzun 17/09/2020 tarihli ve 2020/74 sayılı toplantısında alınan karar ile aşağıda yer alan iki kıymetli madenler aracı kuruluşu işlem yapma yetkileri iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.
Kaloti Jewellery Int. (Europe) Kıymetli Maden Tic. A.Ş.
Fulcrum Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875963
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.115
En Düşük
1.086
18:057,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0674
|Açılış
|: 7,6620
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|Önceki Kapanış
|: 7,5970
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7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9640
En Yüksek
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|: 0,02%
|| 0,0017
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|: 8,9800
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|Önceki Kapanış
|: 8,9700
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9,0029
En Düşük
8,9079
18:05467,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
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|Açılış
|: 467,14
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|Önceki Kapanış
|: 473,93
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476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6203
|7,6229
|% 0,89
|
|Euro
|8,9528
|8,9640
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7276
|9,7764
|% -0,03
|
|Frank
|8,2950
|8,3449
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0285
|2,0387
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-44,92
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-2,34
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,54
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|-1,70
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Seans Raporu
18:05
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