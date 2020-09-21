BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Referans Menkul Değerler A.Ş. (Üye kodu: REF), Borsamız Yönetim Kurulunun 17/09/2020 tarihli toplantısında alınan karar ile Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 12 nci maddesi uyarınca işlem yapma yetkisi iptal edilerek Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876026BIST