BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.12.2020 14:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığının 21/12/2020 tarihli yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in (Üyelik Yönetmeliği) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan hükme aykırı hareket ettiğinin anlaşılması nedeniyle Üyelik Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.'nin (Üye kodu:WMS) faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, Şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 22/12/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894429
BIST
15:261.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:267,6445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:269,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0103
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:26457,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 457,18
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:26
|HATEK
|15,29
|36.483.073
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|382.908.666
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.840.354
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.487.409
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.383.415
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.239.866.286
|% 5,56
|
|GARAN
|9,97
|1.084.006.524
|% -0,70
|
|TSKB
|1,86
|794.502.813
|% 0,54
|
|KARTN
|2.474,30
|666.190.293
|% 1,59
|
|SISE
|7,14
|619.590.567
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,52
|1.239.866.286
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|794.502.813
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|544.496.052
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|410.160.140
|% 3,33
|
|ODAS
|4,10
|472.596.577
|% 1,99
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6395
|7,6445
|% -0,19
|
|Euro
|9,3155
|9,3224
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2261
|10,2774
|% 0,26
|
|Frank
|8,5528
|8,6043
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% -0,17
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,44
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.076
|-28,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,36
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|50,25
|50,25
|0,17
|