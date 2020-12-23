BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının 21/12/2020 tarihli yazısı ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in (Üyelik Yönetmeliği) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan hükme aykırı hareket ettiğinin anlaşılması nedeniyle Üyelik Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş.'nin (Üye kodu:WMS) faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup, Şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 22/12/2020 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894429BIST