BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarHazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile Pusula Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.'ye (Üye kodu: WBP) Bakanlık (Mülga Hazine Müsteşarlığı) tarafından Borsamız Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem yapmak üzere verilmiş olan faaliyet izninin iptal edildiği bildirilmiş olup Şirketin Borsamızdaki faaliyetleri 07/01/2021 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897863BIST