BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.02.2021 14:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aga Kıymetli Madenler A.Ş.'nin unvanı Agabullıon Kıymetli Madenler A.Ş. olarak değişmiş olup üye kodunda (VAC) herhangi bir değişiklik olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908864
BIST
14:361.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.543
14:367,0563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
14:368,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0111
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
14:36416,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,47
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ERBOS
|66,55
|22.971.660
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|PSDTC
|37,08
|10.734.232
|% 9,96
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|TGSAS
|36,00
|35.485.853
|% -9,59
|
|KOZAL
|139,50
|1.638.173.219
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,63
|1.294.497.474
|% 1,15
|
|PETKM
|5,19
|681.183.905
|% -1,89
|
|KRDMD
|7,12
|678.811.638
|% 1,42
|
|GARAN
|10,16
|641.898.461
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,63
|1.294.497.474
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,76
|620.307.021
|% 3,76
|
|PETKM
|5,19
|681.183.905
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,93
|294.008.255
|% -1,01
|
|IHLGM
|1,43
|138.048.327
|% 0,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0519
|7,0563
|% -0,17
|
|Euro
|8,5548
|8,5599
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7169
|9,7656
|% -0,19
|
|Frank
|7,8683
|7,9157
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8710
|1,8804
|% -0,41
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,27
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|-16,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-18,63
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-9,02
|
|Çeyrek
|670
|685
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,49
|61,49
|0,27
|
Seans Raporu
14:36
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14:46VERTU
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