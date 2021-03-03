BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.03.2021 15:01
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul AŞ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914805
BIST
16:171.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.538
16:177,4076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4175
En Düşük
7,2936
16:178,9305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9433
En Düşük
8,8181
16:17407,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,28
|Açılış
|: 407,89
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DGATE
|17,82
|57.291.611
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|296.209.328
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.524.315
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.444.009
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|35.018.442
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|LINK
|55,10
|38.932.658
|% -6,61
|
|THYAO
|14,90
|2.431.242.410
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,16
|1.582.113.297
|% 4,83
|
|PETKM
|5,69
|1.569.513.580
|% 2,71
|
|GARAN
|9,27
|1.343.870.734
|% 0,76
|
|SISE
|7,73
|1.050.236.096
|% 0,00
|
|PETKM
|5,69
|1.569.513.580
|% 2,71
|
|KRDMD
|7,16
|1.582.113.297
|% 4,83
|
|EKGYO
|2,44
|512.051.439
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,41
|248.885.138
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,32
|568.502.988
|% 2,79
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4028
|7,4076
|% 0,65
|
|Euro
|8,9247
|8,9305
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,3109
|10,3626
|% 0,63
|
|Frank
|8,0412
|8,0896
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9698
|1,9797
|% 0,71
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-22,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-6,00
|
|Tam
|2.695
|2.765
|-6,07
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-2,93
|
|Çeyrek
|653
|669
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,35
|63,35
|0,65
|