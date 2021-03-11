BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPay Piyasası Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da İşlem Gören Payların Belirlenmesi Hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917483BIST