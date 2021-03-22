BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. olarak piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen Borsamız piyasalarında gerçekleştirilen işlemler gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlenmekte olup, yatırım kuruluşlarımızın ve yatırımcılarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur. Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919590BIST