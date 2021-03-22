BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.03.2021 11:10
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. olarak piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen Borsamız piyasalarında gerçekleştirilen işlemler gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlenmekte olup, yatırım kuruluşlarımızın ve yatırımcılarımızın mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur. Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919590
BIST
12:351.387
En Yüksek
|Değişim
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|| -141,54
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|Önceki Kapanış
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1.380
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12:359,4194
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475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TRILC
|31,32
|104.577.492
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,98
|10.094.205
|% 6,40
|
|BJKAS
|5,93
|162.582.345
|% 0,68
|
|DOCO
|612,00
|65.825.329
|% 0,00
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|ARDYZ
|49,50
|17.511.640
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|158.910.318
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|5.436.544
|% -10,00
|
|KONTR
|77,85
|22.015.382
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|17.541.113
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.073.860.406
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|479.320.250
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|399.618.242
|% -9,98
|
|SISE
|6,95
|379.544.281
|% -9,74
|
|EREGL
|14,71
|337.124.738
|% -9,98
|
|GARAN
|7,98
|1.073.860.406
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|158.910.318
|% -10,00
|
|PETKM
|5,45
|336.066.010
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|144.290.651
|% -9,81
|
|SISE
|6,95
|379.544.281
|% -9,74
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8907
|7,8985
|% 9,50
|
|Euro
|9,3924
|9,4194
|% 9,65
|
|Sterlin
|10,9954
|11,0505
|% 10,25
|
|Frank
|8,5414
|8,5928
|% 10,47
|
|Riyal
|2,1153
|2,1259
|% 10,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-14,71
|
|Altın Gr.
|441
|442
|36,72
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.930
|114,00
|
|Tam
|2.872
|2.950
|117,82
|
|Yarım
|1.388
|1.427
|57,00
|
|Çeyrek
|696
|713
|28,50
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,42
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|-0,31
|